“Temptation Island” si apre con il falò di confronto tra Sofia e Amedeo… per un tradimento

Da una parte le colpe e i dubbi, dall'altra un amore smisurato: la nuova edizione di "Temptation Island" si è aperta con la crisi emersa nella relazione di Sofia e Amedeo, giunti immediatamente al falò di confronto. Dopo poche ore dall'inizio dell'avventura nei rispettivi villaggi, il ragazzo ha confessato agli altri concorrenti un vecchio tradimento, che ha provocato la reazione della compagna e l'immediata richiesta di un incontro. Una volta, però, giunti al momento del chiarimento, Amedeo non ha nascosto i dubbi sull'amore provato per la ragazza, mentre lei è sembrata molto più decisa nel voler superare ogni ostacolo e perdonarlo.

