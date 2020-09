Suarez è a Perugia. Tra poco l’esame per diventare comunitario (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è in Italia. L’attaccante sosterrà l’esame di italiano a Perugia, passaggio fondamentale per diventare comunitario. Intanto la Juventus è assolutamente concentrata su Edin Dzeko, trattativa che sta entrando nel vivo, a maggior ragione dopo l’apertura arrivata ieri di Milik alla Roma. Proprio ieri, l’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato così della situazione su Suarez: “Ho parlato con Luis, vedremo se ci sarà o meno una via d’uscita. Noi rispettiamo i contratti e se dovesse restare, sarà un giocatore in più della nostra rosa“. Foto: Grifotube L'articolo Suarez è a Perugia. Tra poco l’esame per diventare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisè in Italia. L’attaccante sosterrà l’esame di italiano a, passaggio fondamentale per. Intanto la Juventus è assolutamente concentrata su Edin Dzeko, trattativa che sta entrando nel vivo, a maggior ragione dopo l’apertura arrivata ieri di Milik alla Roma. Proprio ieri, l’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato così della situazione su: “Ho parlato con Luis, vedremo se ci sarà o meno una via d’uscita. Noi rispettiamo i contratti e se dovesse restare, sarà un giocatore in più della nostra rosa“. Foto: Grifotube L'articoloè a. Tral’esame per...

