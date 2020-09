Steven Zhang: “Incontro con Conte diverso da come raccontato. Calcio vive momento difficile, ma Inter sempre ambiziosa. Messi? Mai stato obiettivo” (Di giovedì 17 settembre 2020) Steven Zhang si racconta al Corriere della Sera Lunga Intervista concessa dal presidente dell’Inter Steven Zhang al Corriere della Sera. Il numero uno nerazzurro ha parlato di vari temi dal momento difficile del Calcio, all’incontro di Villa Bellini con Conte e tutta la dirigenza nerazzurra. Ecco le sue parole. “Se devo fare un bilancio della mia presidenza, chiaro che ci siano momenti up & down. Ma io preferisco guardare avanti”. 225956150-f5fb9a3b-4e71-4014-adcf-55489e62649c1E cosa vede? Cosa vuol dire guidare l’Inter?È sicuramente una responsabilità: essere presidente dell’Inter significa pensare costantemente alla ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)si racconta al Corriere della Sera Lungavista concessa dal presidente dell’al Corriere della Sera. Il numero uno nerazzurro ha parlato di vari temi daldel, all’incontro di Villa Bellini cone tutta la dirigenza nerazzurra. Ecco le sue parole. “Se devo fare un bilancio della mia presidenza, chiaro che ci siano momenti up & down. Ma io preferisco guardare avanti”. 225956150-f5fb9a3b-4e71-4014-adcf-55489e62649c1E cosa vede? Cosa vuol dire guidare l’?È sicuramente una responsabilità: essere presidente dell’significa pensare costantemente alla ...

