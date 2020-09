SMS Amazon Prime in regalo da Cristina, secondo avviso di truffa (Di giovedì 17 settembre 2020) Si registra una nuova ondata di SMS Amazon con il riferimento al servizio Prime in regalo, in arrivo da una certa Cristina. A distanza di qualche giorno, ecco un secondo avviso di una truffa che abbiamo già smascherato ad inizio mese. Il raggiro ha lo stesso fine di sempre: ingolosire qualche utente e rubargli preziosi dati personali. Come funziona esattamente la trappola? Conosciamola esattamente per evitarla appunto. Esattamente come 10 giorni fa, anche il nuovo SMS Amazon promette l’abbonamento Amazon Prime in regalo. Il mittente del messaggio sarebbe una certa Cristina che qualcuno crede possa essere una sorta di operatrice del noto e-commerce. Così non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Si registra una nuova ondata di SMScon il riferimento al servizioin, in arrivo da una certa. A distanza di qualche giorno, ecco undi unache abbiamo già smascherato ad inizio mese. Il raggiro ha lo stesso fine di sempre: ingolosire qualche utente e rubargli preziosi dati personali. Come funziona esattamente la trappola? Conosciamola esattamente per evitarla appunto. Esattamente come 10 giorni fa, anche il nuovo SMSpromette l’abbonamentoin. Il mittente del messaggio sarebbe una certache qualcuno crede possa essere una sorta di operatrice del noto e-commerce. Così non ...

wordweb81 : SMS Amazon Prime in regalo da Cristina, secondo avviso di truffa - polizia2013 : “AmzPrime” vi contatta via sms o via Whatspp per regalarvi qualcosa sappiate che è una truffa. Cestinare il messagg… - eteria_cloud : E parlando di #smishing, ecco la #truffa dei finti regali #Amazon: in circolazione un #SMS con riferimenti a prodot… - VitoGuadagnano7 : Per collaborazioni con aziende di auto, moto e Amazon e Wish invia un messaggio sms whatsapp al +39 388 4014130 - AmazonHelp : @6dimattina_ Ciao, ti confermo che non si tratta di un SMS inviato da noi. Ti consiglio di non cliccare sul link e… -

Ultime Notizie dalla rete : SMS Amazon No, Amazon Prime non vuole farvi nessun regalo, occhio alla truffa via SMS! (foto) MobileWorld “Hai un regalo di AmzPrime, richiedilo a questo link”: l’ultima truffa che circola via sms e su Whatsapp

Se tal “AmzPrime” vi contatta via sms o via Whatspp per regalarvi qualcosa sappiate che è una truffa. Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni online riguardanti uno strano messaggio. “(nom ...

Truffe via SMS, si spacciano per Amazon e MediaWorld e svuotano la carta di credito

A questo punto l’utente viene indirizzato su una pagina fake di Amazon, gli viene chiesto di compilare e rispondere alle domande, poi inserire la sua carta di credito per ricever a prezzo irrisorio un ...

Truffa Amazon: basta un messaggio per svuotare la carta di credito

Le frodi online non accennano minimamente a diminuire e stanno diventando un problema non solo per i consumatori ma anche per le grandi compagnie, sta volta la vittima della truffa è Amazon. Quel che ...

Se tal “AmzPrime” vi contatta via sms o via Whatspp per regalarvi qualcosa sappiate che è una truffa. Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni online riguardanti uno strano messaggio. “(nom ...A questo punto l’utente viene indirizzato su una pagina fake di Amazon, gli viene chiesto di compilare e rispondere alle domande, poi inserire la sua carta di credito per ricever a prezzo irrisorio un ...Le frodi online non accennano minimamente a diminuire e stanno diventando un problema non solo per i consumatori ma anche per le grandi compagnie, sta volta la vittima della truffa è Amazon. Quel che ...