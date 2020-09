L’indiscrezione | Pjaca | il Genoa a un passo dal traguardo

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 settembre 2020) Markoè stato uno dei protagonisti della prima uscita stagionale della Juve contro il Novara. L’attaccante esterno classe 1995 potrebbe servire anche alla stessa Juve in assenza di una quarta punta che deve ancora arrivare (Kean è un’idea). Ma nel frattempo il club bianconero sta per dare il via libera: ilè a undal. Foto: Twitter personale L'articolo L’indiscrezione:, ila undalproviene da Alfredo Pedullà.