Grottaglie | arriva l’incantevole favola del Circo Orfei dei Fratelli Martini

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ildeigiunge a, con l’incantevoledel suo show, dal 24 al 28 settembre. Il confortevole chapiteau delsi trova in via Partigiani Caduti. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni due spettacoli ore 17.30 e ore 21.00; domenica tre spettacoli, ore 11.00, ore 17.00, ore 19.30; lunedì unico spettacolo or 17.30. Lo spettacolo si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle norme anti-covid: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé. Allegria e divertimento, si apre lo show con la parata danzante degli di artisti, con sonorità live della cantante Silvia Amighetti, che da il via allo ...