De Luca cita l'Oms: "Ondata pericolosissima di contagi in arrivo" (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto "Ancora ieri un giornalista mi chiedeva voi avete realizzato i Covid Hospital ma sono vuoti: mi è venuta voglia di rispondergli mettici tua sorella così li riempiamo!". Risponde così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa per la presentazione dei lavori di ripascimento della costa orientale di Salerno, ai giornalisti che gli chiedono se l'aumento dei contagi renderanno purtroppo utile la nascita di apposite strutture ospedaliere che fino ad oggi sono stati inutilizzate sul piano sanitario ma non sul piano politico, perché finite nell'attacco dell'opposizione per denunciare presunti sprechi economici. "Era evidente che stavamo preparando i posti di terapia intensiva ...

