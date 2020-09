Marin Sampdoria | cosa manca per la chiusura dell’affare

(Di mercoledì 16 settembre 2020), attesa la risposta della Dinamo Zagabria: i blucerchiati propongono un prestito gratuito con diritto di riscatto Il sogno Keita Balde, l’idea Ernesto Torregrossa e l’obiettivo, quello vero, Antonio. Il primo contatto con l’entourage del calciatore c’è stato e ora si aspetta solo la risposta della Dinamo Zagabria. Risposta che, come riporta La Repubblica, potrebbe arrivare già oggi. Laha proposto un prestito gratuito e un diritto di riscatto fissato intorno ai sei milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

La Sampdoria prova a stringere per Antonio Marin. Il giovane fantasista della Dinamo Zagabria sembra essere diventato il primo obiettivo di mercato per il club ...