L'ultimo saluto di Ciro alla fidanzata uccisa. "Ma abbiamo vinto noi" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Manila Alfano Il ragazzo è arrivato in chiesa scortato dalla polizia, il suo manifesto: il mio cuore è con te Poco prima dei funerali di Maria Paolo sono arrivati due ragazzi in motorino. Avevano un grande manifesto. Glielo mandava Ciro, il suo fidanzato, che la famiglia di lei non aveva mai accettato. Nel cartellone si vedono quattro fotografie dei due giovani, insieme, il disegno di un cuore con i loro nomi e un lungo messaggio d'addio. «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro». Il giorno in cui Maria Paola Gaglione è morta, lei e Ciro Migliore erano insieme sullo scooter. Fino all'incidente, ...

