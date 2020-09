Cardi B e Offset | il divorzio è ufficiale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Cardi B, 27 anni, divorzia dal marito Offset, 28. I portavoce delle due star del rap non hanno voluto rilasciare commenti ma la notizia è ufficiale: come rivela People, i documenti sono stati presentati nel tribunale della contea di Fulton, in Georgia.

mtvitalia : È finita ?? #CardiB ha chiesto il divorzio da #Offset dopo 3 anni di matrimonio - hoooolly__ : Quoi ?? Cardi Offset divorcent ? - angiuoniluigi : RT @Corriere: La rapper Cardi B divorzia da Offset: erano sposati da tre anni - evinuezav : RT @evafmec: Cardi B pide divorcio a Offset ? - evafmec : Cardi B pide divorcio a Offset ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cardi Offset

Corriere della Sera

La star del rap Cardi B divorzia dal marito, Offset, dopo tre anni di matrimonio. La cantante di «WAP», 27 anni, nota per le canzoni che celebrano sesso, denaro e emancipazione femminile e per il suo ...I due artisti statunitensi, fra i più amati e seguiti oltreoceano, stavano insieme da oltre 3 anni come marito e moglie. Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui! Cardi B e Offset erano infatti sposa ...La B di Cardi B sta per Birkin? No, perché il suo vero nome è in realtà Belcalis Marlenis Almánzar, ma il suo debole per l'iconica borsa di Hermès non è certo un segreto, tanto che ne possiede un'inte ...