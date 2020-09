Beccato con cocaina in auto | 22enne nei guai

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Girolamo Cardano due persone a bordo di un’ed hanno trovato il passeggero in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa 210 grammi die della somma di 130 euro. Emanuele Tasco, napoletano di 22 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

