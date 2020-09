Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”. AlBano Carrisi è tornato a parlare della polemica sulla sua pensione ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.“Ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione”, ha spiegato il cantante, attaccato sui social da utenti che non hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere condi?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Nonil caffèamici”. AlCarrisi è tornato a parlare della polemica sulla suaai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.“Ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di”, ha spiegato il cantante, attaccato sui social da utenti che non hanno ...

