Un paese in ginocchio. (Di martedì 15 settembre 2020) di Redazione. La scuola riapre a metà: uno studente su tre costretto a restare a casa. All’appello mancano 120 mila insegnanti e 20 mila bidelli, oltre a banchi ed aule, naturalmente. Insomma, 6 mesi di lockdown per ritrovarci senza aule, senza prof, senza bidelli, senza banchi, senza mascherine… senza scuola! Ci eravamo lasciati con una … Leggi su freeskipper (Di martedì 15 settembre 2020) di Redazione. La scuola riapre a metà: uno studente su tre costretto a restare a casa. All’appello mancano 120 mila insegnanti e 20 mila bidelli, oltre a banchi ed aule, naturalmente. Insomma, 6 mesi di lockdown per ritrovarci senza aule, senza prof, senza bidelli, senza banchi, senza mascherine… senza scuola! Ci eravamo lasciati con una …

freeskipperIT : Un paese in ginocchio. - tano2763 : RT @ValerioMalvezzi: Siamo messi alla berlina per un singolo episodio - si difendono. Se anche un solo bambino italiano deve studiare in gi… - pierluca_mussi : RT @ValerioMalvezzi: Siamo messi alla berlina per un singolo episodio - si difendono. Se anche un solo bambino italiano deve studiare in gi… - FsSenni : RT @ValerioMalvezzi: Siamo messi alla berlina per un singolo episodio - si difendono. Se anche un solo bambino italiano deve studiare in gi… - melinacugliari : RT @ValerioMalvezzi: Siamo messi alla berlina per un singolo episodio - si difendono. Se anche un solo bambino italiano deve studiare in gi… -