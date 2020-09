“Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina (Di martedì 15 settembre 2020) “Stavo andando a prendere mia figlia in tram, erano circa le 15.30”. Valentina* era a bordo del tram 9 a Milano, vicino a Piazza della Repubblica, quando un ragazzo che parlava al telefono con la mascherina abbassata sul mento si è seduto accanto a lei. “Gli ho chiesto gentilmente di mettersi la mascherina”, racconta Valentina a TPI, “La prima volta mi ha ignorata, e quando ho ripetuto la mia richiesta mi ha gridato: ‘stai zitta, adesso ti do uno schiaffo‘”. Valentina non ha risposto alla provocazione, né nessuna delle persone che erano sul tram – e che avevano sentito quelle parole – è intervenuta. “Lo capisco, probabilmente non l’avrei fatto neanche ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) “Stavo andando a prendere mia figlia in, erano circa le 15.30”.* era a bordo del9 a, vicino a Piazza della Repubblica, quando un ragazzo che parlava al telefono con la mascherina abbassata sul mento si è seduto accanto a lei. “Gli hogentilmente di mettersi la mascherina”, raccontaa TPI, “La prima volta mi ha ignorata, e quando ho ripetuto la mia richiesta mi ha gridato: ‘stai zitta, adesso ti do uno schiaffo‘”.non ha risposto alla provocazione, né nessuna delle persone che erano sul– e che avevano sentito quelle parole – è intervenuta. “Lo capisco, probabilmente non l’avrei fatto neanche ...

