Grande Fratello Vip, i concorrenti avranno la Social room: cos’è e come funziona (Di martedì 15 settembre 2020) È partita ieri la prima puntata del Grande Fratello Vip, dove abbiamo visto l’ingresso di alcuni dei concorrenti di Alfonso Signorini. Tra le novità spicca la Social room, ovvero l’apertura ai Social che per la prima volta dopo vent’anni di reality si apre al mondo esterno, ecco nel dettaglio di cosa si tratta. Alfonso Signorini apre il GF Vip 5 ai Social: cos’è la Social room È andata in onda ieri, 14 settembre, la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 dove abbiamo visto l’entrata di alcuni dei concorrenti e soprattutto sono state spiegate tutte le novità di questa edizione. Alfonso Signorini, infatti, ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) È partita ieri la prima puntata delVip, dove abbiamo visto l’ingresso di alcuni deidi Alfonso Signorini. Tra le novità spicca la, ovvero l’apertura aiche per la prima volta dopo vent’anni di reality si apre al mondo esterno, ecco nel dettaglio di cosa si tratta. Alfonso Signorini apre il GF Vip 5 ai: cos’è laÈ andata in onda ieri, 14 settembre, la prima puntata delVip 5 dove abbiamo visto l’entrata di alcuni deie soprattutto sono state spiegate tutte le novità di questa edizione. Alfonso Signorini, infatti, ha ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - geroz_ : LA CONTESSA DE BLANCK STA MINACCIANDO DI LASCIARE LA CASA DEL GRANDE FRATELLO E VOI SAPETE SOLO PENSARE AL CAZZO E… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Flavia Vento piange e si dispera: Mi mancano i miei cani - #Grande #Fratello #Flavia #Vento -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). Ed è il peggior debutto di sempre Corriere della Sera GF Vip, Dayane Mello confessa a Pierpaolo Pretelli: “Sono tutti armati”

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a raccontarsi. Ha fatto alcune rivelazioni choc sul suo passato Dayane Mello. La modella, che ha partecipato anche ad altri talent come Ballando co ...

Gf Vip 5, mistero Gregoracci e news dalla casa

Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione parte con la prima puntata di lunedì 14 settembre che raccoglie 2.833.000 spettatori e il 18.99% di share. Tra i concorrenti, avrebbe dovuto varcare la porta r ...

Uomini e Donne al Grande Fratello Vip/ Fausto Leali non conosce il programma e…

La casa del Grande Fratello si trasforma nello studio di Uomini e Donne: Fausto Leali ammette di non conoscere il programma e… Nella casa del Grande Fratello Vip 5, gli inquilini cominciano ad organiz ...

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a raccontarsi. Ha fatto alcune rivelazioni choc sul suo passato Dayane Mello. La modella, che ha partecipato anche ad altri talent come Ballando co ...Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione parte con la prima puntata di lunedì 14 settembre che raccoglie 2.833.000 spettatori e il 18.99% di share. Tra i concorrenti, avrebbe dovuto varcare la porta r ...La casa del Grande Fratello si trasforma nello studio di Uomini e Donne: Fausto Leali ammette di non conoscere il programma e… Nella casa del Grande Fratello Vip 5, gli inquilini cominciano ad organiz ...