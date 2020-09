TikTok, Wall Street Journal: Oracle ha vinto la gara (Di lunedì 14 settembre 2020) Oracle ha vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui la società di Redwood è pronta ad annunciare TikTok come 'fidato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020)halaper le attività Usa della app cinese, battendo Microsoft. Lo scrive il, secondo cui la società di Redwood è pronta ad annunciarecome 'fidato ...

bianca_caimi : RT @cjmimun: Oracle ha vinto la gara per le attivita' Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal - LaCeremigna : RT @cjmimun: Oracle ha vinto la gara per le attivita' Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal - cjmimun : Oracle ha vinto la gara per le attivita' Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok Wall Wall Street Journal: “C’è Zuckerberg dietro il ban a Tiktok?” Editoria.tv TikTok: respinta l'offerta di Microsoft

Il popolare social rifiuta la proposta di cessione delle attività in occidente alla società di Redmond: ora si guarda a un possibile accordo con Oracle Alla vigilia della scadenza del band emanato da ...

TikTok: respinta l’offerta di Microsoft, l’accordo è con Oracle

La conferma è arrivata anche dal Wall Street Journal. Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’accordo da parte della Casa Bianca e della Commissione investimenti stranieri negli Usa. È stato rivela ...

Il popolare social rifiuta la proposta di cessione delle attività in occidente alla società di Redmond: ora si guarda a un possibile accordo con Oracle Alla vigilia della scadenza del band emanato da ...La conferma è arrivata anche dal Wall Street Journal. Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’accordo da parte della Casa Bianca e della Commissione investimenti stranieri negli Usa. È stato rivela ...