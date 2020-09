Castagne e l’addio all’Atalanta | “Via per colpa di Gasperini”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il centrocampista belga, Timothy, ha spiegato, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, i motivi che lo hanno spinto a lasciare l’ Atalanta dopo tre stagioni per approdare al Leicester, dove proprio ieri ha bagnato il suo esordio in Premier League con un gol nello 0-3 contro il West Bronwich: “A Bergamo sono cresciuto molto anche grazie a Gasperini. Tatticamente e tecnicamente è uno dei top in assoluto, ma dal punto di vista umano non c’era grande feeling: non perché ci fosse qualche particolare problema tra di noi. Ha il suo modo di fare: per esempio, se stai fuori sarebbe importante avere una spiegazione da parte dell’allenatore, aspetto che con lui mamcava: ma va bene cosi. Ciò mi ha reso più forte mentalmente. A Bergamo è fondamentale capire e adattarsi al gioco di Gasperini: se ce la fai, non ...