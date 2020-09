Accordo di Abramo | oggi la firma mentre il lockdown incombe su Israele

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 14 settembre 2020) Benjamin Netanyahu firmeràalla Casa Bianca l'di, assieme ai rappresentanti degli Emirati arabi e del Bahrain. I testi integrali delle intese, mediate da Washington, per l'avvio di rapporti tra lo Stato ebraico e le due monarchie sunnite del Golfo non sono ancora noti. In ogni caso la normalizzazione in atto – «una coltellata alla schiena» l'hanno definita i palestinesi – porterà alla creazione di un nuovo ordine regionale in cui l'occupazione israeliana di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme …