UFFICIALE - I convocati per Lisbona: torna a disposizione Elmas, out Mario Rui e Lobotka (Di domenica 13 settembre 2020) Questa sera a Lisbona alle ore 20.30 per la quarta ed ultima amichevole stagionale degli azzurri, sul campo dello Sporting Lisbona. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Questa sera aalle ore 20.30 per la quarta ed ultima amichevole stagionale degli azzurri, sul campo dello Sporting

ilnapolionline : UFFICIALE SSC NAPOLI - I convocati. Recupero a centrocampo, out in 5 per infortunio - - tuttonapoli : UFFICIALE - I convocati per Lisbona: torna a disposizione Elmas, out Ounas, Younes e Milik - infoitsport : UFFICIALE: Suarez fuori dai convocati del Barcellona! Massima pressione su di lui: 'Deve lasciare subito' - GiuseppeCarlo14 : RT @ilbianconerocom: UFFICIALE: Suarez fuori dai convocati del Barcellona! Massima pressione su di lui: 'Deve lasciare subito' https://t.co… - ilbianconerocom : UFFICIALE: Suarez fuori dai convocati del Barcellona! Massima pressione su di lui: 'Deve lasciare subito'… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE convocati UFFICIALE - I convocati per Lisbona: torna a disposizione Elmas, out Ounas, Younes e Milik Tutto Napoli Vidal sempre più vicino all'Inter. Barça spinge Suarez alla Juve

Ronald Koeman fa un favore a Juventus e Inter. Spingendo Arturo Vidal e Luis Suarez verso l'Italia. Il Barcellona ha tagliato il centrocampista e l'attaccante, esuberi di lusso, dall'amichevole con il ...

Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma del12 settembre 2020

Non bastano Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista in grado di rinforzare la mediana di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni erano filtrate indiscrezioni su un p ...

Ronald Koeman fa un favore a Juventus e Inter. Spingendo Arturo Vidal e Luis Suarez verso l'Italia. Il Barcellona ha tagliato il centrocampista e l'attaccante, esuberi di lusso, dall'amichevole con il ...Non bastano Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista in grado di rinforzare la mediana di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni erano filtrate indiscrezioni su un p ...