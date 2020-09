Supercoppa: Perugia è più forte, Modena ko (Di domenica 13 settembre 2020) IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - LEO SHOES Modena 3-0, 26-24, 25-23, 25-20, SIR SAFETY CONAD Perugia: Travica 2, Leon Venero 16, Ricci 5, Vernon-Evans 7, Plotnytskyi 10, Solé 12, Russo, L,, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD- LEO SHOES3-0, 26-24, 25-23, 25-20, SIR SAFETY CONAD: Travica 2, Leon Venero 16, Ricci 5, Vernon-Evans 7, Plotnytskyi 10, Solé 12, Russo, L,, ...

