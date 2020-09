Pd | Zingaretti | ' autocritica e scuse su innovazione partito ma ora basta'

(Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Combattiamo con tutta la passione possibile e uniti, troppe volte questo richiamo va rifatto. Abbiamo avuto un'agenda folle e su questo io sono pronto a fare, mi assumo tutte le responsabilità sui ritardi, nell'dele per questo chiedo scusa. Ma io dico ora: vinciamo le elezioni, vada avanti chi merita e serve la comunità non chi è più fedele al più potenti di". Così il segretario del Pd Nicola, chiudendo la Festa dell'Unità a Modena.

"Nel Pd c’è libertà di espressione". L’ex assessore Marina Bargnesi, che al referendum sulla riduzione dei parlamentari voterà "si", interviene per chiarire che "c’è una linea di governo, ma che ci so ...Tra i parlamentari del Partito democratico i “No” al referendum del 20 e 21 settembre aumentano di giorno in giorno, facendo ipotizzare, più che una sconfitta della riforma sul taglio dei parlamentari ...