Mourinho sul ko: «Gli arbitri non mi sono piaciuti» – VIDEO

José Mourinho ha commentato la sconfitta contro l'Everton: le dichiarazioni dell'allenatore del Tottenham

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro l'Everton. «Non mi è piaciuta la squadra, non mi sono piaciuti così tanti arbitri sul campo e davanti a uno schermo che hanno permesso che un calcio di punizione fosse battuto cinque o sei metri avanti creando un diverso angolo per i cross, creando uno scenario completamente diverso in attacco e nella zona difensiva. Posso lamentarmi perché lo stavo facendo anche dopo e prima che segnassero il gol».

LONDRA - Carlo Ancelotti inizia con un colpo grosso la sua Premier League. Con il suo Everton, sorprende a Londra il Tottenham di Mourinho e incamera i primi tre punti pesanti in stagione.

