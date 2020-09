Kiss Kiss conferma: "Sporting-Napoli non verrà disputata" (Di domenica 13 settembre 2020) Ulteriori conferme sull'annullamento dell'amichevole di stasera tra Sporting Lisbona e Napoli provengono dalla radio ufficiale. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Ulteriori conferme sull'annullamento dell'amichevole di stasera traLisbona eprovengono dalla radio ufficiale.

itsnothend_ : Ditemi che se vi nomino “last first kiss” anche voi pensate a quel “if I were to say” da urlo. - sscalcionapoli1 : Kiss Kiss conferma: 'Sporting-Napoli non verrà disputata' #ForzaNapoliSempre - kiss_by_fire : Sanem e il suo capo. #DayDreamer - Sara__Alchemist : Pensieri bagnati di una domenica pomeriggio di fine estate #Pensieri #pensieribagnati #fineestate #lesbian #girls… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - Kiss Kiss Napoli: 'Sporting Lisbona-Napoli, riceviamo conferma che l'amichevole non verrà disputata' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiss Kiss Kiss Kiss, Pengue: "Giudizio sospeso su Osimhen. Fisicamente è fortissimo, ma..." CalcioNapoli24 TWEET - Kiss Kiss Napoli: "Sporting Lisbona-Napoli, riceviamo conferma che l'amichevole non verrà disputata"

"Da fonti autorevoli riceviamo conferma che la Gara di stasera non verrà disputata causa tre positivi al Covid nello Sporting Lisbona", si legge sul canale Twitter di Radio Kiss Kiss Napoli. Da fonti ...

Carlo Alvino: "Sporting Lisbona-Napoli non si gioca. Positivi tre calciatori portoghesi"

Sporting Lisbona-Napoli, in programma questa sera in Portogallo, non dovrebbe giocarsi. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo il noto giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino, il match dovrebbe es ...

"Da fonti autorevoli riceviamo conferma che la Gara di stasera non verrà disputata causa tre positivi al Covid nello Sporting Lisbona", si legge sul canale Twitter di Radio Kiss Kiss Napoli. Da fonti ...Sporting Lisbona-Napoli, in programma questa sera in Portogallo, non dovrebbe giocarsi. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo il noto giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino, il match dovrebbe es ...