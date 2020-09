“Festa dello Struppolo” di San Salvatore: gusto, storia e paesaggio (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Ha preso il via a San Salvatore Telesino il 12 settembre, ogni sabato e domenica, la “Festa dello Struppolo”. Un’edizione del tutto inedita e rinnovata, necessariamente segnata dall’attuale situazione di emergenza sanitaria. A curarne ogni aspetto la Pro Loco cittadina insieme alla collaborazione di ristoranti, enti e associazioni impegnati nella promozione turistica ed economica del territorio. “gusto, storia e paesaggio”, sono questi i termini che compongono lo slogan della manifestazione e rappresentano il leitmotiv dell’iniziativa, a voler evidenziare che sicuramente le eccellenze agroalimentari, i prodotti del territorio ed in primis lo struppolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanTelesino (Bn) – Ha preso il via a SanTelesino il 12 settembre, ogni sabato e domenica, la “FestaStruppolo”. Un’edizione del tutto inedita e rinnovata, necessariamente segnata dall’attuale situazione di emergenza sanitaria. A curarne ogni aspetto la Pro Loco cittadina insieme alla collaborazione di ristoranti, enti e associazioni impegnati nella promozione turistica ed economica del territorio. “”, sono questi i termini che compongono lo slogan della manifestazione e rappresentano il leitmotiv dell’iniziativa, a voler evidenziare che sicuramente le eccellenze agroalimentari, i prodotti del territorio ed in primis lo struppolo ...

mattinodinapoli : A Bacoli una grande festa dello sport in ricordo di Enzo D'Angelo e Giulio Travaglio - genesdegenes : RT @numeri_a_caso: @aledicicco @enricolazzeri @genesdegenes Ma anche io ho gioito della promozione dello Spezia! E in quei giorni ero nello… - AndreaIrbeti : A La Spezia hanno nascosto tutto fino ad oggi. Una vergogna, dopo la festa dello Spezia calcio hanno subito impenna… - max_ronchi : ''NON CHIAMATE LA POLIZIA CHE DISTURBATE LA FESTA'' - I TREMENDI RACCONTI DELLO STUPRO - markgrika : RT @_DAGOSPIA_: ''NON CHIAMATE LA POLIZIA CHE DISTURBATE LA FESTA'' - I TREMENDI RACCONTI DELLO STUPRO -

Ultime Notizie dalla rete : “Festa dello Matera, turiste inglesi minorenni violentate: 4 arresti - Affaritaliani.it affaritaliani.it