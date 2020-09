Fabrizio Corona a Live #nonèladurso: “Zaniolo sei un guerriero, non mollare!” (Di lunedì 14 settembre 2020) "Faccio un in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo e gli dico di non mollare. Forza! Sei un guerriero!"E' questo il messaggio inviato da Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, oggi agli arresti domiciliari, in collegamento con la trasmissione Live #nonèladurso su Canale 5.Prima di chiudere il collegamento con la conduttrice Barbara D'Urso, Corona ha voluto dedicare un pensiero a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della nazionale italiana infortunatosi gravemente nei giorni scorsi.Nicolò Zaniolo ha incantato tutti gli amanti del calcio per l’eleganza, lo stile, l’efficacia delle sue giocate. Vere e proprie magie, intrise di talento e genio calcistico, dispensate all’interno dei confini del rettangolo verde. Il fato ha giocato un brutto scherzo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) "Faccio un in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo e gli dico di non mollare. Forza! Sei un!"E' questo il messaggio inviato da, ex fotografo dei vip, oggi agli arresti domiciliari, in collegamento con la trasmissione#nonèladurso su Canale 5.Prima di chiudere il collegamento con la conduttrice Barbara D'Urso,ha voluto dedicare un pensiero a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della nazionale italiana infortunatosi gravemente nei giorni scorsi.Nicolò Zaniolo ha incantato tutti gli amanti del calcio per l’eleganza, lo stile, l’efficacia delle sue giocate. Vere e proprie magie, intrise di talento e genio calcistico, dispensate all’interno dei confini del rettangolo verde. Il fato ha giocato un brutto scherzo ...

