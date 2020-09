Bucci dopo dodici anni

(Di domenica 13 settembre 2020) A distanza didal primo titolo, Piergiorgioa Busto Arsizio è tornato in cima al podio tricolore agli Assoluti di salto ostacoli. In sella a Casago , nella foto, il 45enne abruzzese ...

A distanza di dodici anni dal primo titolo, Piergiorgio Bucci a Busto Arsizio è tornato in cima al podio tricolore agli Assoluti di salto ostacoli. In sella a Casago (nella foto) il 45enne abruzzese h ...Il salto ostacoli dell’equitazione italiana è ripartito con i Campionati Italiani Safe Riding Seniores-Amazzoni-Ambassador-Interforze, che oggi, sabato 12 settembre hanno visto andare in scena, per la ...