Allarme democratico a intermittenza (Di domenica 13 settembre 2020) L’immagine, osservatelo Nicola Zingaretti: scamiciato, accaldato, vibrante nella mimica, adrenalinico. Le parole, ascoltatele, di questo discorso finale alla Festa dell’Unità di Modena. Esorta, almeno dieci volte, a “combattere”, alzando anche sapientemente i decibel: a “combattere la destra”, “uniti”, “casa per casa”, “con tutta la passione possibile”, a “combattere” per “le nostre buoni ragioni nel governo”, a “combattere il Covid”. Ed evidentemente, nella parola, così ossessivamente ripetuta, ci sono tante cose: un’esortazione reale, una tensione di chi vive il momento come una battaglia cruciale, una paura da esorcizzare.La notizia, alla fine, è in un riflesso antico, la grande chiamata alle armi di fronte al pericolo democratico. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) L’immagine, osservatelo Nicola Zingaretti: scamiciato, accaldato, vibrante nella mimica, adrenalinico. Le parole, ascoltatele, di questo discorso finale alla Festa dell’Unità di Modena. Esorta, almeno dieci volte, a “combattere”, alzando anche sapientemente i decibel: a “combattere la destra”, “uniti”, “casa per casa”, “con tutta la passione possibile”, a “combattere” per “le nostre buoni ragioni nel governo”, a “combattere il Covid”. Ed evidentemente, nella parola, così ossessivamente ripetuta, ci sono tante cose: un’esortazione reale, una tensione di chi vive il momento come una battaglia cruciale, una paura da esorcizzare.La notizia, alla fine, è in un riflesso antico, la grande chiamata alle armi di fronte al pericolo. ...

Antifascismo e grande chiamata alle armi nel discorso di Zingaretti. L'acuto lirico d'antan per coprire le difficoltà politiche. Ma se questo è il rischio, come si fa a dire che dopo il voto non cambi ...

