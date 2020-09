Soliti Ignoti (Rai Uno): salta lo speciale, caso di positività al Covid-19 (Di sabato 12 settembre 2020) Sarà un anno difficile questo per i palinsesti televisivi e non solo. I settori provano a ripartire, ma arrivano i primi stop alle produzioni proprio in casa Rai. Stando a quanto riportato da TvBlog, I Soliti Ignoti ed Elisir dovranno fermarsi a causa del Covid-19. Infatti, sono stati riscontrati in queste trasmissioni dei casi di … L'articolo Soliti Ignoti (Rai Uno): salta lo speciale, caso di positività al Covid-19 proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 12 settembre 2020) Sarà un anno difficile questo per i palinsesti televisivi e non solo. I settori provano a ripartire, ma arrivano i primi stop alle produzioni proprio in casa Rai. Stando a quanto riportato da TvBlog, Ied Elisir dovranno fermarsi a causa del-19. Infatti, sono stati riscontrati in queste trasmissioni dei casi di … L'articolo(Rai Uno):lodi positività al-19 proviene da Gossip e Tv.

