Napoli, Insigne e la Nazionale. Calciomercato in uscita: proposta di scambio per Meret (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo la pausa per le Nazionali, si ritorna a pensare al campionato di calcio italiano. Le squadre, infatti, stanno svolgendo gli ultimi giorni di allenamento prima dell’inizio della stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimo fine settimana. Tra i calciatori pronti a stupire vi è Lorenzo Insigne, il quale si è distinto nelle ultime … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo la pausa per le Nazionali, si ritorna a pensare al campionato di calcio italiano. Le squadre, infatti, stanno svolgendo gli ultimi giorni di allenamento prima dell’inizio della stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimo fine settimana. Tra i calciatori pronti a stupire vi è Lorenzo, il quale si è distinto nelle ultime … L'articolo

areanapoliit : Gattuso ha chiamato De Laurentiis. Insigne: 'Il Napoli ha bisogno di te'. La reazione del patron - napolista : #Insigne e #Gattuso hanno telefonato a #DeLaurentiis «Il Napoli ha bisogno di te» Il primo a chiamare è stato… - JastemmoColNAP : non è fatto per il 433 di Gattuso, che infatti gli preferisce Politano (che converge SEMPRE) e insigne che oltre ad… - JastemmoColNAP : voglio chiudere la questione LOZANO. Lozano è un ala destra arrivato a Napoli l'estate scorsa per una cifra record… - Daniele91Nap : @l_honestly @RITADILULLO1 @ArturoMinervini Poi dite che sono sempre io HIGUAIN CALCIATORE È NETTAMENTE SUPERIORE A… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne Insigne e Gattuso hanno telefonato a De Laurentiis «Il Napoli ha bisogno di te» IlNapolista Gattuso ha chiamato De Laurentiis. Insigne: "Il Napoli ha bisogno di te". La reazione del patron

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne hanno telefonato ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della G ...

DIRETTA/ Napoli Pescara (risultato finale 4-0): in gol anche Ciciretti e Petagna

Siamo pronti a vivere la diretta di Napoli Pescara. Sul banco della società partenopea ci sono chiaramente anche le questioni di calciomercato; il punto fermo di Aurelio De Laurentiis è stato conferma ...

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne hanno telefonato ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della G ...Siamo pronti a vivere la diretta di Napoli Pescara. Sul banco della società partenopea ci sono chiaramente anche le questioni di calciomercato; il punto fermo di Aurelio De Laurentiis è stato conferma ...