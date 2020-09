Cari bambini, benvenuti in caserma! (Di sabato 12 settembre 2020) La prima A entrerà dalla porta centrale. La seconda A dalla porta di destra, la 2C dal retro, la 2B dal camino. I ragazzi della 3E si infileranno nel carrello portavivande e verranno portati da un operatore scolastico direttamente in mensa, che quest’anno sarà un’aula. La prima B e la prima C attraverseranno a carponi un tunnel appositamente scavato dal docente di motoria mentre i ragazzi di 3 A si lanceranno con il paracadute direttamente sul tetto dell’edificio e calandosi lungo la parete entreranno in aula dalla finestra. Le uscite saranno scaglionate: suoneranno 16 campanelle di tono e lunghezza differente a seconda della classe. Nessun bambino dovrà far cadere la matita, nel caso accadesse la maestra si precipiterà con tanto di guanti a raccoglierla e sanificarla nel più breve tempo possibile. In bagno non ci potranno essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) La prima A entrerà dalla porta centrale. La seconda A dalla porta di destra, la 2C dal retro, la 2B dal camino. I ragazzi della 3E si infileranno nel carrello portavivande e verranno portati da un operatore scolastico direttamente in mensa, che quest’anno sarà un’aula. La prima B e la prima C attraverseranno a carponi un tunnel appositamente scavato dal docente di motoria mentre i ragazzi di 3 A si lanceranno con il paracadute direttamente sul tetto dell’edificio e calandosi lungo la parete entreranno in aula dalla finestra. Le uscite saranno scaglionate: suoneranno 16 campanelle di tono e lunghezza differente a seconda della classe. Nessun bambino dovrà far cadere la matita, nel caso accadesse la maestra si precipiterà con tanto di guanti a raccoglierla e sanificarla nel più breve tempo possibile. In bagno non ci potranno essere ...

