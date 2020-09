Xbox Series X e Series S saranno le prime console ad avere la tecnologia Dolby Vision (Di venerdì 11 settembre 2020) Dolby ha annunciato che Xbox Series S e Series X saranno le prime console ad offrire sia Dolby Vision che Dolby Atmos per i giochi.Secondo il sito Web di Dolby, le nuove console di Microsoft offriranno audio Dolby Atmos tridimensionale per i giochi al momento del lancio, con il supporto per Dolby Vision che arriverà nel 2021.Il sito afferma inoltre che Dolby Vision porterà "luminosità, contrasto, colore e profondità che vanno oltre i tradizionali giochi HDR" offrendo "luci 40 volte più luminose", "livelli di nero 10 volte più ... Leggi su eurogamer

