Xbox Series S: il prodotto giusto nel momento giusto? (Di venerdì 11 settembre 2020) Sembrava che Microsoft ci mettesse un'infinità di tempo prima di decidere finalmente di svelare la sua tanto rumoreggiata seconda console next-gen, quella Xbox Series S più compatta e dal prezzo inferiore. Eppure quando il reveal è arrivato pochi giorni fa, tutto è avvenuto prima del previsto con Microsoft che correva ai ripari per rispondere a un leak che ne svelava prezzo e design.Rich Leadbetter e John Linneman hanno visto per la prima volta questo hardware sei mesi fa, quando hanno visitato il quartier generale di Microsoft a Redmond (Washington) per una presentazione esclusiva di Xbox Series X. Ora possono finalmente parlare di questa insolita nuova console in un episodio speciale di Digital Foundry Direct che trovate proprio qui di seguito.Il video include spezzoni filmati in quel di ... Leggi su eurogamer

