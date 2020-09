Serpentara, a fuoco due scooter: danneggiata facciata di una palazzina (Di venerdì 11 settembre 2020) Brutto risveglio per gli abitanti di una palazzina di Roma, in via Ezio Pinza, alla Serpentara, dove intorno alle 6:00 le fiamme hanno distrutto due scooter parcheggiati. L’incendio ha danneggiato la facciata del palazzo e il soffitto del piano terra, che si è annerito a causa del denso fumo sprigionato dai due motocicli. Provvidenziale l’intervento di un militare che scongiurato il peggio spegnendo le fiamme durante l’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. (foto Rita Innocenti – Reporter Montesacro) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

