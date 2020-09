Moto3, GP San Marino Misano 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1 (Di venerdì 11 settembre 2020) Raul Fernandez ottiene il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3. Sul tracciato di Misano il pilota spagnolo della KTM è in grado di fermare il cronometro in 1’42″501. Secondo tempo per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda), Ayumu Sasaki (KTM) è invece terzo. Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46 è quinto ed è il migliore degli italiani in FP1: precede Stefano Nepa e Tony Arbolino, rispettivamente col sesto e settimo crono. La classifica: Fernandez Rodrigo +0.234 Sasaki +0.566 McPhee +0.627 Vietti +0.645 Nepa +0.793 Arbolino +0.799 Arenas +0.817 Suzuki +0.899 Garcia +0.917 Leggi su sportface

