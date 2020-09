Mattia Santori: "Il popolo del Pd è più maturo dei suoi dirigenti" (Di venerdì 11 settembre 2020) Mattia Santori, lei domani sarà a Modena sul palco della Festa dell’Unità con Zingaretti. Dirà al segretario del Pd che sbaglia a votare sì al referendum?Dirò al segretario che comprendo la posizione di coerenza rispetto all’ultimo voto in Parlamento, ma bisogna ammettere l’errore politico. Perché la base e gli elettori di centrosinistra vedono questo taglio come il culmine della propaganda populista di Di Maio. Ed è, esattamente, quello che il Pd diceva nei tre voti precedenti quando votava No. Si sente tradito dal Pd?Tradito non è la parola giusta, perché il nostro impegno è stato ed è gratuito, da Piazza Maggiore in poi. Noi siamo le cose in cui crediamo, punto. Non ci sono patti, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020), lei domani sarà a Modena sul palco della Festa dell’Unità con Zingaretti. Dirà al segretario del Pd che sbaglia a votare sì al referendum?Dirò al segretario che comprendo la posizione di coerenza rispetto all’ultimo voto in Parlamento, ma bisogna ammettere l’errore politico. Perché la base e gli elettori di centrosinistra vedono questo taglio come il culmine della propaganda populista di Di Maio. Ed;, esattamente, quello che il Pd diceva nei tre voti precedenti quando votava No. Si sente tradito dal Pd?Tradito non; la parola giusta, perché il nostro impegno; stato ed; gratuito, da Piazza Maggiore in poi. Noi siamo le cose in cui crediamo, punto. Non ci sono patti, ...

