L’Einstein Telescope potrebbe essere realizzato in Sardegna (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Italia si candida a ospitare l’Einstein Telescope: l’osservatorio per le onde gravitazionali potrebbe essere realizzato in Sardegna, nel Nuorese L’Italia ha ufficializzato la proposta di realizzare in Sardegna, nel territorio del Nuorese, l’Einstein Telescope (ET), un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali che contribuirà in modo decisivo a migliorare la nostra conoscenza… L'articolo L’Einstein Telescope potrebbe essere realizzato in Sardegna Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

