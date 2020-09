Batteria gonfia su alcuni Google Pixel 3 | le foto che lo dimostrano

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Non sono poche le segnalazioni di chi ravvisa problemi piuttosto importanti con i3 e3 XL, in relazione ad un disturbo di rimento della, tale da provocare il sollevamento della cover posteriore. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, le testimonianze di quelli rimasti coinvolti in simili episodi assicurano che i propri3 e3 XL non abbiano in precedenza subito urti o cadute tali da giustificare il rimento della, di cui si sarebbero accorti, impiegando una cover protettiva, solo rimuovendo la custodia (altri ancora si sarebbero resi conto del problema quando la ricarica wireless ha smesso di funzionare). Non ci sono, almeno per adesso, ...