Alexandra Zarini, l’erede dei Gucci accusa: “Io molestata dal mio patrigno dai 6 ai 22 anni. Mia mamma era complice” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Quando aveva circa 16 anni sua nonna le chiese se Ruffalo la stesse molestando: la nipote ha risposto di sì, e la donna le ha detto di mantenere il segreto. Gucci e Palombo hanno cercato di evitare a ogni costo quello che capivano sarebbe stato uno scandalo che avrebbe potuto offuscare il nome Gucci e potenzialmente costare loro milioni di dollari“. Così si legge nei documenti depositati presso la California Superior Court di Los Angeles da Alexandra Zarini, la nipote di Aldo Gucci, l’uomo che trasformò un negozietto di pelle artigianale a Firenze in uno dei brand più iconici del “Made in Italy”. La donna, che oggi ha 35 anni, ha trovato solo nel 2019 il coraggio e la forza di denunciare quanto ha subito per ... Leggi su ilfattoquotidiano

