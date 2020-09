Stasera in tv andrà in onda “Interstellar” uno dei più bei film di Nolan (Di giovedì 10 settembre 2020) Stasera in tv, sul Canale 20, andrà in onda “Interstellar” di Nolan. Il film interpretato da Matthew McConaughey ha ricevuto l’Oscar per i miglior effetti speciali Stasera in tv andrà in onda, sul Canale 20 Mediaset, alle ore 21.04, “Interstellar” uno dei grandi capolavori di Christopher Nolan. Il film, del 2014, narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. “Interstellar” interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015 ed ha ricevuto altre quattro candidature ... Leggi su zon

titoramidara : Se stasera prima di addormentarmi mi dimentico ancora di mettermi la crema per le mani non so come andrà a finire domattina. - BullaInterista : Se sono le previsioni come 'stasera atterra Vidal' Nainggolan domani andrà al Cagliari regalato più conguaglio a lo… - Nency25074577 : Stasera l' instagram della suocera #iconica andrà a fuoco?? #Ciavarrini - Crimennajwa : CHI È CHE STASERA SI ANDRÀ A LEGGERE LE FF SU LORO DUE? SI. IO ???? #Oceans8 - klaus1973_2014 : RT @Idea_comms: ?? Prosegue su @raicinque la rassegna dedicata a #Rossini. Stasera alle ore 21.15 andrà in onda 'Ricciardo e Zoraide' propos… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera andrà Coronavirus, «In Veneto oggi zero contagiati». L’annuncio del virologo Crisanti Corriere della Sera