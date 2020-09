Halle Berry: "La vittoria agli Oscar è stato uno dei miei più grandi dolori" (Di giovedì 10 settembre 2020) Halle Berry si confessa svelando la delusione per aver scoperto che dopo di lei nessun'altra donna nera ha vinto un Oscar come attrice protagonista. Per un'attrice l'Oscar come miglior interprete dell'anno dovrebbe essere uno dei momenti più felici, il coronamento di una carriera, ma per Halle Berry quel momento storico si è trasformato in uno dei più grandi dolori. Nel 2002 Halle Berry ha fatto la storia diventando la prima donna nera a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista con il drammatico Monster's Ball - L'ombra della vita, ma le sue aspettative di cambiamento dopo quella vittoria sono andate ... Leggi su movieplayer

_bored3 : RT @bieca_b: Sì, penso spesso che Sandra Bullock ha baciato Scarlett Johansson, Meryl Streep e Halle Berry for fun, quindi non ci vorrebbe… - bieca_b : Sì, penso spesso che Sandra Bullock ha baciato Scarlett Johansson, Meryl Streep e Halle Berry for fun, quindi non c… - Vamor711 : @ContinassaMech Pure io virtualmente mesò fiondato Halle Berry -

Ultime Notizie dalla rete : Halle Berry Halle Berry: "La vittoria agli Oscar è stato uno dei miei più grandi dolori" Movieplayer.it Halle Berry: "La vittoria agli Oscar è stato uno dei miei più grandi dolori"

Nel 2002 Halle Berry ha fatto la storia diventando la prima donna nera a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista con il drammatico Monster's Ball - L'ombra della vita, ma le sue aspettative ...

Halle Berry ricorda le liti con Bryan Singer per X-Men: "Fu molto complicato"

Halle Berry ha interpretato Tempesta in quattro capitoli della saga di X-Men, a partire dal film d'azione del 2000 che ha lanciato il franchise di fumetti per la ex 20th Century Fox, ma non è sempre a ...

Nel 2002 Halle Berry ha fatto la storia diventando la prima donna nera a vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista con il drammatico Monster's Ball - L'ombra della vita, ma le sue aspettative ...Halle Berry ha interpretato Tempesta in quattro capitoli della saga di X-Men, a partire dal film d'azione del 2000 che ha lanciato il franchise di fumetti per la ex 20th Century Fox, ma non è sempre a ...