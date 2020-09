F1, Vettel: "Nessun rimpianto, Ferrari speciale ma dovevo voltare pagina" (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - " Non rimpiangerò mai questi anni alla Ferrari, sono anni importanti della mia vita" . Così Sebastian Vettel parla della sua esperienza con il 'Cavallino' che si chiuderà a fine stagione. " La ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Alla vigilia del millesimo gp della Ferrari al Mugello, sulla pista di proprietà di Maranello, Sebastian Vettel firma per proseguire la carriera in Racing Point: il tedesco passerà il prossimo ...Rinnovo triennale firmato appena un anno prima, eppure non è bastato a mettere al sicuro la sua posizione. Le cose in F1 cambiano in fretta e Perez ha provato sulla propria pelle come sette anni di mi ...