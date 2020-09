Da small a smart, il sud riparte dal modello Guardia Sanframondi (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDa piccolo borgo rurale nel Sannio ad una delle località più attrattive in Italia con 250 stranieri residenti in pochi anni Il rilancio del sud e delle aree interne passa dal lavoro agile e dal South-Working per migliorare la coesione sociale ed economica, riducendo il divario territoriale. Un progetto già sperimentato con successo nel borgo di Guardia Sanframondi (Benevento) da Floriano Panza – alla guida del Comune sannita per 10 anni e coordinatore di Sannio Falanghina “Città europea del Vino 2019” – che ora si può estendere a tutta la Campania. Da piccolo paese rurale nel Sannio ad una delle località più attrattive in Italia, nel giro di pochi anni. Un modello ... Leggi su anteprima24

Dalla collaborazione tra Days of Wonder e Blizzard Entertainment è nato un nuovo gioco da tavolo ambientato nel mondo di Azeroth: Small World of Warcraft. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: er ...

Aveva acquistato un iPhone, ma ha ricevuto semolino e concentrato di pomodoro

ZURIGO - La felicità di essersi aggiudicato un nuovo iPhone 11 Pro Max per mille franchi (che in negozio normalmente costa circa 1'300) è durata soltanto pochi giorni. Quando N.A.* ha ricevuto il pacc ...

