Call of Duty: Black Ops Cold War e il suo multiplayer in azione in alcuni video gameplay (Di giovedì 10 settembre 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War ha finalmente svelato il suo comparto multiplayer nel reveal ufficiale di ieri e abbiamo scoperto che il gioco avrà nuove modalità che includono quella tattica 6v6 VIP Escort, 12v12 Combined Arms e la modalità a 40 giocatori in Fireteam.Il reveal è stato accompagnato da un frenetico trailer ma, grazie a IGN, sono emersi in rete alcuni video gameplay per il multiplayer del nuovo COD.Nello specifico, si tratta di 5 filmati in cui possiamo dare un approfondito sguardo alle varie modalità e location che ci aspettano in Black Ops Cold War.Leggi altro... Leggi su eurogamer

