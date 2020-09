Ronaldo da record col Portogallo: supera quota 100 gol e punta Ali Daei (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiamatelo Ronaldo record. Il fuoriclasse portoghese della Juventus infatti ha tagliato un nuovo traguardo, stavolta col suo amato Portogallo: ha raggiunto e superato le 100 reti con la nazionale lusitana. Grazie alla doppietta contro la Svezia Ronaldo ha toccato quota 101 gol con la Seleçao portoghese e adesso punta al record assoluto di Ali Daei. LEGGI ANCHE > Ronaldo rimproverato perché deve indossare la mascherina durante Portogallo-Croazia Ronaldo record dopo la doppietta con la Svezia Ronaldo record ha permesso con le due reti da record al Portogallo di battere 2-0 la ... Leggi su giornalettismo

SkySport : Cristiano Ronaldo fa doppietta in Nazionale: 101 gol. Di chi è il record? La classifica - tuttosport : #Ronaldo da record: punizione e doppietta per i 101 gol con il #Portogallo FOTO ?? ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Ronaldo da record: punizione e doppietta per i 101 gol con il #Portogallo FOTO ?? ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: Cristiano Ronaldo fa doppietta in Nazionale: 101 gol. Di chi è il record? La classifica - Iiquidfootball : @Skysurfer72 Paragoni il playmaking di Messi, che detiene il record di assist in una singola stagione, a quello di… -