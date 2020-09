Recovery Plan, Conte ribadisce: “Non un euro sarà sprecato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Non un euro sarà sprecato” : sotto questo auspicio formulato dal Premier Giuseppe Conte è partito a Palazzo Chigi il confronto sulle linee guida del Recovery Plan dinanzi ai CIAE – Comitato interministeriale per gli affari europei. Una riunione perlopiù “operativa”, che non prevede ancora alcuna approvazione, cui erano presenti tutti i Ministri ed anche del titolare del MEF Roberto Gualtieri. Ad introdurre l’incontro sono stati il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola e Giuseppe Conte in qualità di presidente del Comitato. Il Premier ha appunto ribadito la necessità che non vada sprecato nemmeno un euro ... Leggi su quifinanza

