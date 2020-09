OPENArt Campania a Palinuro con “Ritmi del mare”: Eugenio Bennato in concerto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalinuro (Sa) – A Palinuro la musica suona dal mare. Nell’Anfiteatro dell’Antiquarium della cittadina cilentana (località Ficocella), un edificio a picco sul mare che ospita un piccolo museo archeologico con reperti di 6000 anni fa, si svolgerà la rassegna musicale “Ritmi dal mare” dall’11 al 13 settembre, organizzata e promossa da Scabec nell’ambito di OPENArt Campania. Tre giorni di eventi a partire da venerdì 11 settembre alle ore 19 con “Movietheme”, concerto al tramonto in omaggio a Ennio Morricone e in ricordo di Federico Fellini e Alberto Sordi per la doppia ricorrenza dei cento anni dalla nascita, con i musicisti Fabio Angelo Colajanni e ... Leggi su anteprima24

infocampania : REGIONE - DALLA LIRICA AL POP CON OPENART E CAMPANIA BY NIGHT - ExPartibus : Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night - - pietro_riccio : Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PROGRAMMA - Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night tutti gli appuntamenti della Scabec dal 5 all'8 settemb… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PROGRAMMA - Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night tutti gli appuntamenti della Scabec dal 5 all'8 settemb… -

Ultime Notizie dalla rete : OPENArt Campania OPENArt Campania a Palinuro con "Ritmi del mare": Eugenio Bennato in concerto anteprima24.it Concerti gratis in Campania di The Kolors, Avitabile e Vecchioni

Continuano gli appuntamenti per la rassegna Campania By Night 2020: per tutto il mese di settembre concerti gratuiti con tanti artisti! Per tutto il mese di settembre 2020 si svolgeranno tanti concert ...

PROGRAMMA - Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night tutti gli appuntamenti della Scabec dal 5 all'8 settembre

Un inizio mese di grandi concerti con OPENart Campania e Campania by Night, i contenitori culturali dell'estate campana 2020, organizzati e promossi dalla Regione Campania con la Scabec. Sei eventi n ...

Continuano gli appuntamenti per la rassegna Campania By Night 2020: per tutto il mese di settembre concerti gratuiti con tanti artisti! Per tutto il mese di settembre 2020 si svolgeranno tanti concert ...Un inizio mese di grandi concerti con OPENart Campania e Campania by Night, i contenitori culturali dell'estate campana 2020, organizzati e promossi dalla Regione Campania con la Scabec. Sei eventi n ...