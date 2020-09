Lucio Battisti, la scomparsa del cantautore il 9 settembre 1998 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 9 settembre 1998 moriva Lucio Battisti. Dopo il sodalizio con Mogol arriva il grande successo per il cantautore italiano. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Il 9 settembre 1998 Lucio Battisti si è spento, suscitando enorme clamore e commozione in Italia, il Paese che lo ha sempre amato e sostenuto malgrado la decennale assenza dalla ribalta mediatica. Ricovero e malattia, prima del decesso, sono stati dominati dal silenzio quasi assoluto sulle reali condizioni di salute. La giovinezza Lucio Battisti è nato il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone, paese di collina in provincia di Rieti. Poco dopo la famiglia si trasferisce a Roma, dove il piccolo Lucio frequenta ... Leggi su newsmondo

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni ital… - oss_romano : #6settembre 50 anni di Emozioni. Nel dicembre del 1970 veniva pubblicato il celebre album di Lucio #Battisti - BesenghiRoberto : RT @S_Galimberti: ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni italiane.… - mariellarosati : RT @S_Galimberti: ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni italiane.… - nonmipare : RT @S_Galimberti: ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni italiane.… -