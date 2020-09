Hakimi: «Conte è un grandissimo allenatore, proveremo a vincere lo scudetto» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Achraf Hakimi si presenta ai tifosi nerazzurri in una live chat andata in onda sui canali social dell’Inter Achraf Hakimi si è presentato ai tifosi nerazzurri attraverso una live chat andata in onda sui canali social dell’Inter. Queste le parole dell’esterno marocchino pronto a far innamorare tutti i tifosi della Beneamata. INTER – «Ho scelto l’Inter perchè penso che come allena Conte e il suo stile di gioco sarà molto buono per me e per la squadra. Credo che raggiungeremo grandi obiettivi, proveremo a vincere lo scudetto». Conte – «Penso che sia un grandissimo allenatore, con una grande passione per il calcio che la trasmette ai tifosi e alla squadra. Il suo ... Leggi su calcionews24

Wright_92 : RT @fcin1908it: Inter, Hakimi si presenta: 'Ho scelto l'Inter per Conte. Proveremo a vincere il campionato' - - corradone91 : RT @InterCM16: #Hakimi:” Ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me” Senza Conte non… - MicheleRovito : RT @InterCM16: #Hakimi:” Ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me” Senza Conte non… - fcin1908it : Inter, Hakimi si presenta: 'Ho scelto l'Inter per Conte. Proveremo a vincere il campionato' -… - FOOT_FLIX : Ecco qui. Dopo Eriksen e Lukaku, anche Hakimi. I top oggi vengono all'Inter per Conte. Già così ripaga i 12 milioni… -