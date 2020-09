Colleferro, gli insulti choc dei fratelli Bianchi: "Lurido, crepa, in quel pozzo..." (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giorgia Baroncini Sui social spuntano alcuni vecchi commenti dei fratelli Bianchi contro gli egiziani. Il dubbio che gli aggressori abbiano infierito su Willy per il colore della pelle è sempre più forte "Non lo abbiamo toccato, respingiamo ogni accusa. Siamo interventi per dividere una rissa. Abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati". Si sono difesi così Marco e Gabriele Bianchi davanti al Gip di Velletri nel carcere romano di Rebibbia. I due fratelli, accusati insieme ad altri due amici di aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Montiero Duarte a Colleferro, non avrebbero partecipato alla rissa ma sarebbero scesi dalla loro auto per fare da paciere. Gli investigatori sono al lavoro per capire quanto accaduto sabato scorso mentre due supertestimoni hanno ... Leggi su ilgiornale

