«Atalanta in Champions? Sarebbe più facile avere successo in un sistema diverso» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante la conferenza dell’ECA andata in scena nella giornata di ieri, il presidente Andrea Agnelli è intervenuto anche a proposito di una vecchia polemica che aveva coinvolto l’Atalanta e la sua qualificazione alla UEFA Champions League. Tornando sull’ipotesi che il merito sportivo non sia l’unica cosa da prendere in considerazione per la partecipazione alla competizione, … L'articolo «Atalanta in Champions? Sarebbe più facile avere successo in un sistema diverso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'UEFA dà parere positivo: l'Atalanta giocherà le gare interne di Champions League a Bergamo ???? - DiMarzio : #Atalanta, la #ChampionsLeague si giocherà a Bergamo - sportli26181512 : #Notizie #AndreaAgnelli «Atalanta in Champions? Sarebbe più facile avere successo in un sistema diverso»: Durante l… - Mediagol : #Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: “Giocare la Champions al #GewissStadium è un sogno che si realizza” - tom_caramel : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? L'UEFA dà parere positivo: l'Atalanta giocherà le gare interne di Champions League a Bergamo ???? https://t… -